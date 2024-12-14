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Регион
14 декабря, 10:44

Самолёт тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона

Российские силы ПВО точным ударом уничтожили самолёт тактической авиации украинской армии, пролетавший севернее Херсона. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«Самолёт тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», — поделился он информацией, напомнив, что по всему региону экстренные службы переведены в режим повышенной готовности из-за объявленной авиационной опасности.

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Также в Минобороны РФ сообщали, что средства противовоздушной обороны в ночь на 14 декабря уничтожили над Россией 37 украинских беспилотников. Самые массовые атаки были в Курской области и в Краснодарском крае, где перехватили и сбили по 12 дронов. Ещё семь БПЛА уничтожили над Брянской областью, пять — над Орловской областью и один — над акваторией Азовского моря.

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Татьяна Миссуми
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