Самолёт тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона

Также в Минобороны РФ сообщали, что средства противовоздушной обороны в ночь на 14 декабря уничтожили над Россией 37 украинских беспилотников. Самые массовые атаки были в Курской области и в Краснодарском крае, где перехватили и сбили по 12 дронов. Ещё семь БПЛА уничтожили над Брянской областью, пять — над Орловской областью и один — над акваторией Азовского моря.