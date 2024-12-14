Спортсменка из Литвы надела футболку с глупой надписью о России и получила бан
Литовскую атлетку Дудайте сняли с чемпионата мира за антироссийскую футболку
Литовская спортсменка Корнелия Дудайте. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / smoltown.girl
С чемпионата мира по функциональному фитнесу в Венгрии дисквалифицировали литовскую спортсменку Корнелию Дудайте. Причиной стало ношение одежды с антироссийским слоганом, сообщает «Спорт-Экспресс».
Литовская спортсменка Корнелия Дудайте получила дисквалификацию за футболку с антироссийской надписью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / smoltown.girl
Спортсмена решила выйти на соревнования в новой футболке с надписью «Сделаем Россию ещё раз маленькой». Спортсмен из РФ не оценил наряд и обратился к организаторам, требуя принять меры. Оргкомитет попросил Дудайте сменить одежду, но она отказалась.
В итоге вся сборная Литвы выразила солидарность со своей спортсменкой и вовсе отказалась участвовать в дальнейших соревнованиях.
Ранее в футболке с такой же надписью появился Владимир Зеленский. На отсутствие стиля у экс-комика в беседе с Life.ru указал стилист. По его словам, носить такие футболки — точно bad manners.