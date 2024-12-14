Спортсменка из Литвы надела футболку с глупой надписью о России и получила бан

С чемпионата мира по функциональному фитнесу в Венгрии дисквалифицировали литовскую спортсменку Корнелию Дудайте. Причиной стало ношение одежды с антироссийским слоганом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Литовская спортсменка Корнелия Дудайте получила дисквалификацию за футболку с антироссийской надписью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / smoltown.girl

Спортсмена решила выйти на соревнования в новой футболке с надписью «Сделаем Россию ещё раз маленькой». Спортсмен из РФ не оценил наряд и обратился к организаторам, требуя принять меры. Оргкомитет попросил Дудайте сменить одежду, но она отказалась.

В итоге вся сборная Литвы выразила солидарность со своей спортсменкой и вовсе отказалась участвовать в дальнейших соревнованиях.