На полигоне в Белоруссии испытали новый гранатомётный комплекс «Сапфир»

В Белорусси прошло успешное испытание первого гранатомётного комплекса «Сапфир». Это событие стало очередным этапом принятия изделия на вооружение Вооружённых Сил республики, говорится в сообщении Государственного военно-промышленного комитета в официальном телеграм-канале.

«На 227-м общевойсковом полигоне «Борисовский» Госкомвоенпромом совместно с министерством обороны Республики Беларусь успешно проведены стрельбовые испытания белорусского гранатомётного комплекса «Сапфир», – сообщает ведомство.

По информации Госкомвоенпрома, первый белорусский гранатомётный комплекс «Сапфир» предназначен для различных военных целей, в том числе: для борьбы с бронетехникой, поражения живой силы противника, находящейся в бункерах, лёгких укрытиях полевого типа, сооружениях городского и сельского типов. По результатам испытаний оружие продемонстрировало все заявленные характеристики.

Ключевой особенностью «Сапфира» является наличие двух типов боевых частей: фугасно-осколочной и кумулятивно-осколочной. Встроенное программируемое взрывательное устройство позволяет выбирать один из двух режимов работы: «контактный» или «траекторный» (подрыв боевой части на траектории полета изделия на установленной дальности). Для увеличения огневой мощи предусмотрена стрельба кластером до четырёх боеприпасов, комбинируя при этом фугасно-осколочные и кумулятивно-осколочные изделия. Возможность ведения кластерной стрельбы позволяет осуществлять залповую и поочерёдную стрельбу.

«Исходя из особенностей гранатомётного комплекса «Сапфир», в первую очередь, наличия электронной системы управления пуском и программируемого взрывательного устройства, имеется большой потенциал по адаптации комплекса на боевые модули, роботизированные огневые комплексы и беспилотные летательные аппараты», — подчеркнули в сообщении.