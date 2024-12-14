Западу необходимо восстановить связи с Россией для стабильности, подобной той, что существовала во времена холодной войны, утверждает немецкий эксперт по международным отношениям из Университета Галле-Виттенберга Йоханнес Варвик. Он подчеркивает, что исход текущего конфликта не окажет существенного влияния на этот процесс, передаёт слова специалиста американский журнал Responsible Statecraft.

«Сегодня Украина находится дальше от достижения чего-либо, хотя бы отдалённо напоминающего военную победу, чем когда-либо с февраля 2022 года. Вопреки ожиданиям в США и ЕС, санкции не обрушили экономику России и не изменили её политику так, как того хотел Запад», — отметил эксперт.

Варвик отметил, что в Европе и на Западе растёт интерес к мирному разрешению конфликта, что касается как гражданского общества, так и политической элиты.