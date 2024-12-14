В Раде описали настрой Зеленского лозунгом Гитлера перед входом в бункер в 1945 году
Депутат Рады Дубинский: Зеленский мыслит сейчас так же, как Гитлер в 1945 году
Владимир Зеленский мыслит так же, как мыслил перед крахом Третьего рейха Адольф Гитлер в 1945 году. Об этом заявил у себя в телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сидит в СИЗО по делу о госизмене.
Украинский нардеп сообщил, что Гитлер, заходя в бункер, даже не допускал продолжения жизни в случае поражения. В конфликте с СССР он рассматривал исключительно победу.
«Зеленский сегодня далеко не в таком отчаянном положении, но в голове у него, похоже, именно такое решение», — считает заядлый критик Зеленского.
Парламентарий полагает, что при необходимости фигура Зеленского станет разменной монетой «шайки пяти-шести менеджеров» в обмен на гарантии союзников.
Непонятно, как Дубинскому удаётся постоянно критиковать Зеленского в своём телеграм-канале, находясь всё время в СИЗО, однако ранее он заявил, что украинский политик гораздо хуже Гитлера, поскольку ему в голову приходят такие решения, о которых немецкий фюрер и помыслить не мог.
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