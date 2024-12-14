«Укроскам»: Ирландский журналист рассказал о столетнем плане Великобритании против России
Журналист Боуз: Великобритания планирует дестабилизировать Россию через Украину
Великобритания столетиями хотела уничтожить Россию, заявил ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, конфликт на Украине и его эскалация — это часть британского плана по дестабилизации России.
«Укроскам» — это попросту последнее воплощение многолетнего плана по дестабилизации России через Украину. Тот факт, что эта операция терпит полный провал, лишь подталкивает их к дальнейшей эскалации с помощью скрытых и явных средств», — написал журналист в соцсети Х.
Слова ирландского журналиста только подкрепляются недавним заявлением премьера Великобритании Кира Стармера, который призвал причинить России «максимальную боль». Страны G7, по мнению премьера, должны создавать президенту России Владимиру Путину максимум проблем и продолжать вводить санкции.
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