Великобритания столетиями хотела уничтожить Россию, заявил ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, конфликт на Украине и его эскалация — это часть британского плана по дестабилизации России.

«Укроскам» — это попросту последнее воплощение многолетнего плана по дестабилизации России через Украину. Тот факт, что эта операция терпит полный провал, лишь подталкивает их к дальнейшей эскалации с помощью скрытых и явных средств», — написал журналист в соцсети Х.