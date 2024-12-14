Роднина ответила на слухи о своём «чешском паспорте»
Депутат Роднина опровергла слухи, что у неё есть гражданство Чехии
Ирина Роднина. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина сообщила, что никогда не имела гражданства Чехии и не собирается его получать. Так она ответила на слухи о том, что у неё якобы есть чешский паспорт, который ей выдали во время работы тренером за границей. Об этом она рассказала в беседе с журналистом портала Sport24.
«Я не получала чешского гражданства. Мне давали почётное звание — это не гражданство, а звание. Это не паспорт. Никаких привилегий от этого нет. Это благодарность за то, что я работала со спортсменами из Чехии», — пояснила Роднина.
Она призвала не верить домыслам, публикуемым в интернете. Депутат добавила, что звание было присвоено ей в 1995 году, когда её подопечные из Чехии стали чемпионами мира. Роднина подчеркнула, что у неё нет никаких привилегий от получения звания и уж тем более гражданства другой страны.
Ранее канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что российские спортсмены должны иметь право на смену спортивного гражданства. При этом, по её словам, тренироваться они должны на территории страны, в которую перешли. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала мнение Дюамель неавторитетным. По словам парламентария, канадке просто хочется «почесать языком» в отношении фигуристов из России.