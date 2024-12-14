Роднина ответила на слухи о своём «чешском паспорте»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина сообщила, что никогда не имела гражданства Чехии и не собирается его получать. Так она ответила на слухи о том, что у неё якобы есть чешский паспорт, который ей выдали во время работы тренером за границей. Об этом она рассказала в беседе с журналистом портала Sport24.

«Я не получала чешского гражданства. Мне давали почётное звание — это не гражданство, а звание. Это не паспорт. Никаких привилегий от этого нет. Это благодарность за то, что я работала со спортсменами из Чехии», — пояснила Роднина.

Она призвала не верить домыслам, публикуемым в интернете. Депутат добавила, что звание было присвоено ей в 1995 году, когда её подопечные из Чехии стали чемпионами мира. Роднина подчеркнула, что у неё нет никаких привилегий от получения звания и уж тем более гражданства другой страны.