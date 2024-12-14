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14 декабря, 11:57

Роднина ответила на слухи о своём «чешском паспорте»

Депутат Роднина опровергла слухи, что у неё есть гражданство Чехии

Ирина Роднина. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Ирина Роднина. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина сообщила, что никогда не имела гражданства Чехии и не собирается его получать. Так она ответила на слухи о том, что у неё якобы есть чешский паспорт, который ей выдали во время работы тренером за границей. Об этом она рассказала в беседе с журналистом портала Sport24.

«Я не получала чешского гражданства. Мне давали почётное звание — это не гражданство, а звание. Это не паспорт. Никаких привилегий от этого нет. Это благодарность за то, что я работала со спортсменами из Чехии», — пояснила Роднина.

Она призвала не верить домыслам, публикуемым в интернете. Депутат добавила, что звание было присвоено ей в 1995 году, когда её подопечные из Чехии стали чемпионами мира. Роднина подчеркнула, что у неё нет никаких привилегий от получения звания и уж тем более гражданства другой страны.

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Ранее канадская фигуристка Меган Дюамель заявила, что российские спортсмены должны иметь право на смену спортивного гражданства. При этом, по её словам, тренироваться они должны на территории страны, в которую перешли. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала мнение Дюамель неавторитетным. По словам парламентария, канадке просто хочется «почесать языком» в отношении фигуристов из России.

Татьяна Миссуми
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