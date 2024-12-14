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14 декабря, 12:49

В Госдуме высказались об идее выплачивать 13-ю пенсию на день рождения

Депутат Бессараб усомнилась в возможности выплаты 13-й пенсии на день рождения

Идея о выплате 13-й пенсии на день рождения нежизнеспособна, поскольку выделение средств на эти цели может создать дисбаланс в Социальном фонде России. Поэтому ни в этом году, ни в следующем такого законопроекта ждать не стоит, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Социальный фонд кроме объёма пенсионного обеспечения включает в себя ряд социальных мер поддержки населения, например, единое пособие на ребёнка, если семья нуждается, материнский семейный капитал, единовременные денежные выплаты и ряд других категорий социальной поддержки, которые формируют социальную защищённость в стране», — пояснила она в беседе с «Лентой.ру».

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Депутат напомнила, что пенсия россиян складывается из тех взносов, которые работающее население вносит в Социальный фонд России через работодателя. Из этих взносов формируется пенсионных кошелёк, который рассчитан строго с учётом всех параметров пенсионного бюджета. Бессараб считает, что выплата 13-й пенсии сегодня невозможна.

Подобный законопроект на рассмотрение Госдумы хотят внести в 2025 году. Автором инициативы стал вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов. Ожидается, что выплата 13-й пенсии на день рождения будет распространяться на все категории пенсионеров. Это должно поддержать пожилое население страны и показать заботу со стороны государства.

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freepik/gpointstudio

Алёна Зиновьева
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