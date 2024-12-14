Медведев заявил, что противники РФ исправно поливают маслом пламя украинского конфликта
Медведев: Противники РФ делают всё, чтобы украинский конфликт разгорался сильнее
Противники России стараются делать всё, что от них зависит, чтобы пламя конфликта на Украине стало всепоглощающим. Об этом на съезде «Единой России» заявил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Мы продолжаем сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с Соединёнными Штатами Америки накачивает деньгами и оружием. В прифронтовых регионах России от налётов и обстрелов гибнут их жители, не прекращаются атаки на гражданские объекты и удары по нашей стране — противник делает всё, чтобы пламя конфликта разгорелось ещё сильнее», — сказал Медведев.
Напомним, сегодня в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд партии «Единая Россия». Во время своего выступления там президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ уверена в своих силах, поэтому никакие попытки шантажа и внешнее влияние не способны подорвать страну.
Life.ru