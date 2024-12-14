Путин назвал принцип, близкий каждому россиянину

Россияне проявляют подлинное братство, когда дело касается различных испытаний, заявил президент России Владимир Путин. Лидер РФ добавил, что каждому гражданину страны близок принцип «своих не бросаем».

«Сегодня все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, жителям Курской области и других прифронтовых, приграничных субъектов Федерации», — отметил глава государства, выступая на съезде «Единой России».

Путин также заявил, что «взаимовыручка, подлинное братство перед лицом испытаний, единство во имя Отечества, сложились исторически». Сегодня даже самое обычное слово «мы» наполняет граждан страны «особым объединяющим смыслом».

«Своих не бросаем» — этот принцип и благородный призыв понятен и близок каждому из нас», — подчеркнул президент.