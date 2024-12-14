Путин назвал принцип, близкий каждому россиянину
Путин уверен, что каждому россиянину близок принцип «своих не бросаем»
Россияне проявляют подлинное братство, когда дело касается различных испытаний, заявил президент России Владимир Путин. Лидер РФ добавил, что каждому гражданину страны близок принцип «своих не бросаем».
«Сегодня все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, жителям Курской области и других прифронтовых, приграничных субъектов Федерации», — отметил глава государства, выступая на съезде «Единой России».
Путин также заявил, что «взаимовыручка, подлинное братство перед лицом испытаний, единство во имя Отечества, сложились исторически». Сегодня даже самое обычное слово «мы» наполняет граждан страны «особым объединяющим смыслом».
«Своих не бросаем» — этот принцип и благородный призыв понятен и близок каждому из нас», — подчеркнул президент.
Ранее глава государства заявил, что Россия не подвластна шантажу. Страну не смогут подорвать никакие влияния с внешней стороны, потому что она чувствует свою правоту и силу. Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках приветственной речи президент поблагодарил единороссов за вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ, а также отметил, что партия с первого дня СВО помогает бойцам.
Life.ru