Медведев заявил, что «Единая Россия» выполнит поставленные Путиным задачи
«Единая Россия» будет придерживаться курса на выполнение поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач, в том числе тех, которые относятся к укреплению безопасности и достижению целей спецоперации. Об этом заявил председатель ЕР, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на съезде партии в Национальном центре «Россия».
«Только что наш президент Владимир Владимирович Путин поставил перед партией новые и крайне важные задачи. Они касаются стабильного развития нашей страны на годы вперед, укрепления её безопасности и суверенитета, достижение целей спецоперации — нашей грядущей Победы. Я уверен, что эти задачи будут выполнены, ведь «Единая Россия» — это партия президента, правящая партия, партия большинства», — сказал Медведев.
Сегодня, 14 декабря, Владимир Путин прибыл в Национальный центр «Россия», чтобы принять участие в XXII съезде партии «Единая Россия». Во время своего выступления президент заявил, что РФ обязательно выполнит все поставленные перед собой задачи на ближайшую и долгосрочную перспективу.
Life.ru