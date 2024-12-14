Медведев заявил, что «Единая Россия» выполнит поставленные Путиным задачи

«Единая Россия» будет придерживаться курса на выполнение поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач, в том числе тех, которые относятся к укреплению безопасности и достижению целей спецоперации. Об этом заявил председатель ЕР, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на съезде партии в Национальном центре «Россия».

«Только что наш президент Владимир Владимирович Путин поставил перед партией новые и крайне важные задачи. Они касаются стабильного развития нашей страны на годы вперед, укрепления её безопасности и суверенитета, достижение целей спецоперации — нашей грядущей Победы. Я уверен, что эти задачи будут выполнены, ведь «Единая Россия» — это партия президента, правящая партия, партия большинства», — сказал Медведев.