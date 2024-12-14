«Родину надо отстаивать»: На бан литовской спортсменки в скандальной футболке повлиял россиянин

Отец спортсмена Карима Янчинова, Самир Янчинов, лично добился дисквалификации литовской спортсменки на чемпионате мира по функциональному фитнесу в Венгрии за антироссийский демарш. Девушка появилась в футболке с провокационной надписью.

Корнелия Дудайте. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / smoltown.girl

Футболку с лозунгом «Сделаем Россию снова маленькой» Янчинов расценил как оскорбление страны и решил проинформировать организаторов — Международную федерацию функционального фитнеса. В результате оргкомитет уведомил литовскую спортсменку о необходимости немедленно сменить футболку, иначе она будет удалена с соревнований. Дудайте отказалась это сделать.

«Считаем, что спорт должен быть инструментом мира в такое непростое время и формой доброго диалога. Соревнования не являются ареной политических баталий, соревнования — это гуманитарное мероприятие», — добавил Самир Янчинов в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что в Венгрии спортсмены из РФ выступают под нейтральным флагом. Однако если они сталкиваются с неприемлемыми ситуациями, честь и интересы страны для них важнее всего, подчеркнул мужчина.