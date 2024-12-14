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14 декабря, 14:43

В поджоге администрации в Приморье нашли след украинских мошенников

Mash: Поджигатель из Большого Камня действовал по указке украинских мошенников

23-летний задержанный, который совершил поджог здания администрации города Большой Камень в Приморье, получил задание от телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

На допросе злоумышленник рассказал правоохранителям, что на преступление его сподвигли «российские спецслужбы», с которыми он связался в мессенджере. Сперва парня убедили взять кредит, а расплатиться за него предлагалось средствами, полученными за поджог отделения банка и здания администрации. Мошенники выслали рецепт изготовления коктейля Молотова и посоветовали, как лучше всё устроить.

Таким образом, сегодня в 20:30 по местному времени молодой человек выбил окна в отделении банка, забросил туда коктейль Молотова, а затем попытался устроить поджог и в администрации. Убегая, он кинул ещё одну бутылку с зажигательной смесью под пожарную машину. Всё это он снимал на камеру. Общаться с аферистами злоумышленник продолжал даже в момент задержания.

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Напомним, ранее Life.ru писал, что в Приморье подожгли здание администрации города Большой Камень. Подозреваемого удалось оперативно задержать. Момент инцидента попал на видео.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kit Viatkins

Владимир Озеров
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