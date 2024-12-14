В зоне СВО ликвидирован обученный в США высокопоставленный командир разведки ВСУ
Военкор Поддубный: В зоне СВО ликвидирован глава разведки бригады ВСУ Дупешко
Николай Дупешко. Фото © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
В зоне спецоперации российские бойцы ликвидировали высокопоставленного командира, занимавшего пост главы разведки 25-й бригады украинских ВС, майора Николая Дупешко. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал российский военкор Евгений Поддубный.
Журналист отметил, что Дупешко был одним из тех украинских офицеров, которые прошли переподготовку, чтобы соответствовать стандартам американской армии. Майор был ликвидирован ударом беспилотника на Красноармейском (Покровском) направлении.
Других деталей об уничтожении украинского командира военкор не привёл.
Ранее в зоне спецоперации ликвидировали одного из лучших украинских операторов БПЛА Виктора Стельмаха с позывным Саба. На его счету было более сотни убитых российских солдат. Он также обучил своим хитростям других дроноводов из ВСУ. Ликвидировали Сабу также на Красноармейском направлении.