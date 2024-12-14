В зоне СВО ликвидирован обученный в США высокопоставленный командир разведки ВСУ

В зоне спецоперации российские бойцы ликвидировали высокопоставленного командира, занимавшего пост главы разведки 25-й бригады украинских ВС, майора Николая Дупешко. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал российский военкор Евгений Поддубный.

Журналист отметил, что Дупешко был одним из тех украинских офицеров, которые прошли переподготовку, чтобы соответствовать стандартам американской армии. Майор был ликвидирован ударом беспилотника на Красноармейском (Покровском) направлении.

Других деталей об уничтожении украинского командира военкор не привёл.