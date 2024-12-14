В Омске мальчика замуровало под ледяной плитой, прохожие оказались бессильны
В Омске сотрудники МЧС спасли 13-летнего мальчика, придавленного ледяной плитой
В Омске на реке Иртыш спасли мальчика, которого зажало глыбой льда. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Придавленный ледяной глыбой мальчик. Видео © Telegram / МЧС России
Очевидцы рассказали, что ребёнка зажало льдиной на склоне реки Иртыш. На крутом берегу ледяные глыбы образовали пещеры, в которых играли дети. Внезапно одна из них обвалилась, зажав под собой 13-летнего подростка. Прохожие пытались вытащить его, но глыбы оказались слишком тяжёлыми.
«Специалисты МЧС России извлекли пострадавшего из ледяного плена, уложили на носилки и передали врачам», — сказано в публикации.
Ранее в Вологодской области сотрудники МЧС спасли охотничью собаку, которая около 10 километров дрейфовала на льдине. Пёс Вулкан не успел сориентироваться, когда во время охоты под его лапами ледяная глыба пришла в движение.
Telegram / МЧС России