Москвичка, насмерть сбившая мальчика на «порше», была пьяна. Она задержана

В столице задержали женщину, которая насмерть сбила ребёнка на своей машине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление (ГСУ) СК России по Москве.

«Водитель автомобиля задержана. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — рассказали в ведомстве.

Следователи добавили, что женщина была пьяной и не справилась с управлением. В итоге она вылетела на тротуар, по которому шёл мальчик 2015 года рождения и его няня. Ребёнок позднее скончался в одной из столичных больниц.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.