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14 декабря, 14:24

Москвичка, насмерть сбившая мальчика на «порше», была пьяна. Она задержана

В Москве задержали женщину, сбившую насмерть ребёнка на «порше», она была пьяна

Автомобиль «порше», на котором женщина сбила 9-летнего мальчика и его няню. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Автомобиль «порше», на котором женщина сбила 9-летнего мальчика и его няню. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

В столице задержали женщину, которая насмерть сбила ребёнка на своей машине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление (ГСУ) СК России по Москве.

«Водитель автомобиля задержана. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — рассказали в ведомстве.

Следователи добавили, что женщина была пьяной и не справилась с управлением. В итоге она вылетела на тротуар, по которому шёл мальчик 2015 года рождения и его няня. Ребёнок позднее скончался в одной из столичных больниц.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 49-летняя женщина в Новой Москве на своей машине сбила насмерть мальчика и его няню. Пострадавших доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось. Он скончался в медицинском учреждении.

Владимир Озеров
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