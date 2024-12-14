Москвичка, насмерть сбившая мальчика на «порше», была пьяна. Она задержана
В Москве задержали женщину, сбившую насмерть ребёнка на «порше», она была пьяна
Автомобиль «порше», на котором женщина сбила 9-летнего мальчика и его няню. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
В столице задержали женщину, которая насмерть сбила ребёнка на своей машине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление (ГСУ) СК России по Москве.
«Водитель автомобиля задержана. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — рассказали в ведомстве.
Следователи добавили, что женщина была пьяной и не справилась с управлением. В итоге она вылетела на тротуар, по которому шёл мальчик 2015 года рождения и его няня. Ребёнок позднее скончался в одной из столичных больниц.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей.
Ранее Life.ru рассказывал, что 49-летняя женщина в Новой Москве на своей машине сбила насмерть мальчика и его няню. Пострадавших доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось. Он скончался в медицинском учреждении.