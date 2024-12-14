Озвучен один из самых актуальных вопросов для возможного мирного соглашения РФ и Украины

Одной из главных тем возможного будущего мирного соглашения между Россией и Украиной станет Приднестровье. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в эфире радио «Комсомольская правда», напомнив, что там сейчас проживает около 30 тысяч граждан РФ, и Москва точно поднимет вопрос о создании коридора.

«Вероятно, это будут Одесса, Николаев, Бендеры — такой коридор должен вывести нас на Приднестровье в части прохождения как гражданских грузов, так и воинских контингентов», — сказал Матвийчук.

Также он выразил уверенность, что Запад будет всячески мешать России попасть на этот «клочок земли». Вопрос создания коридора сразу же отпадёт, если страны НАТО разместят там свои базы.

«Думаю, наши руководители для себя уже сформулировали вопрос Приднестровья. И если вдруг придётся нам сесть за стол переговоров, он будет одним из самых актуальных», — заключил эксперт.