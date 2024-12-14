Кадыров рассказал об участи двух ВСУшников, отказавшихся сдаться в плен
Кадыров: ВС РФ уничтожили двух украинских солдат, отказавшихся сдаться в плен
Российские военные уничтожили двух украинских боевиков в районе Часова Яра в ДНР. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, бойцы ВСУ отказались пойти на переговоры и сдаться в плен, поэтому их пришлось ликвидировать.
Работа бойцов ВС РФ в Часовом Яре. Видео © Telegram / Kadyrov_95
«В южном направлении Часова Яра штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО ВС РФ под контролем командира батальона «Шустрого» легендарного спецназа «Ахмат» успешно обезвредили двух украинских боевиков, отказавшихся сдаться в плен нашим бойцам», — написал Кадыров у себя в телеграм-канале.
Он отметил, что подобная судьба ожидает любого, кто смеет противостоять. По утверждению Кадырова, сдача в плен — это «единственный способ для украинских боевиков спасти свои жизни».
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили высокопрофильного командира, который возглавлял разведку 25-й бригады украинских вооруженных сил, майора Николая Дупешко. Он был одним из украинских офицеров, прошедших переподготовку по стандартам армии США. Майор был ликвидирован в результате удара беспилотника в районе Красноармейского (Покровского) направления.
Telegram / Kadyrov_95