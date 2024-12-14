В индийском ресторане в Грузии найдены тела 12 человек
На втором этаже ресторана индийской кухни в Гадаури нашли тела 12 мёртвых людей. Среди умерших было 11 иностранцев и один местный, передаёт Sputnik Грузия. Предполагается, что они погибли от несчастного случая.
Сотрудники ресторана были найдены мёртвыми в комнате, оборудованной под спальню. На телах умерших не обнаружено следов насилия. Внутри помещения был работающий генератор, который подключили после отключения электричества. Уже возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Точную причину смерти поможет установить экспертиза.
Ранее в США студентка скончалась после ужина в ресторане. На первом свидании она съела блюдо с арахисовым соусом, которе вызвало у неё сильную аллергическую реакцию. Она вызвала скорую и сделала укол антигистамина, чтобы предотвратить ухудшение состояния. К сожалению, это не помогло.
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