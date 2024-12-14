Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 18:38

Никакого пара под пальмами: На Мальдивах запретили вейпинг, за нарушение выпишут огромный штраф

На Мальдивах 15 декабря вступит в силу запрет на вейпинг

С завтрашнего дня, 15 декабря, на Мальдивах вступит в силу новый закон о запрете вейпинга. Теперь на территории страны запрещается продавать, распространять и использовать электронные сигареты. Об этом сообщает The Press.

«Начиная с завтрашнего дня на Мальдивах вступает в силу предписанный законом запрет на вейпинг», — передаёт издание.

За ввоз на Мальдивы вейпа теперь предусмотрен штраф размером около 3,2 тысячи долларов. Указывается, что запрет вводится в соответствии с первой поправкой к закону о контроле над табаком, принятой парламентом страны 12 ноября, и утверждённой президентом 13 ноября.

Также на территорию Мальдив запрещено ввозить алкоголь. Известная российская балерина Анастасия Волочкова ранее рассказала, как справляется с этим запретом. Она пояснила, что всё спиртное забирают прямо на границе и хранят в сейфе, из которого туристы перед вылетом из страны могут его забрать.

Почти как Турция: Россияне установили исторический рекорд по поездкам на Мальдивы
Почти как Турция: Россияне установили исторический рекорд по поездкам на Мальдивы
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Полина Никифорова
  • Новости
  • Мальдивы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar