Никакого пара под пальмами: На Мальдивах запретили вейпинг, за нарушение выпишут огромный штраф

С завтрашнего дня, 15 декабря, на Мальдивах вступит в силу новый закон о запрете вейпинга. Теперь на территории страны запрещается продавать, распространять и использовать электронные сигареты. Об этом сообщает The Press.

«Начиная с завтрашнего дня на Мальдивах вступает в силу предписанный законом запрет на вейпинг», — передаёт издание.

За ввоз на Мальдивы вейпа теперь предусмотрен штраф размером около 3,2 тысячи долларов. Указывается, что запрет вводится в соответствии с первой поправкой к закону о контроле над табаком, принятой парламентом страны 12 ноября, и утверждённой президентом 13 ноября.