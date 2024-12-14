Никакого пара под пальмами: На Мальдивах запретили вейпинг, за нарушение выпишут огромный штраф
На Мальдивах 15 декабря вступит в силу запрет на вейпинг
С завтрашнего дня, 15 декабря, на Мальдивах вступит в силу новый закон о запрете вейпинга. Теперь на территории страны запрещается продавать, распространять и использовать электронные сигареты. Об этом сообщает The Press.
«Начиная с завтрашнего дня на Мальдивах вступает в силу предписанный законом запрет на вейпинг», — передаёт издание.
За ввоз на Мальдивы вейпа теперь предусмотрен штраф размером около 3,2 тысячи долларов. Указывается, что запрет вводится в соответствии с первой поправкой к закону о контроле над табаком, принятой парламентом страны 12 ноября, и утверждённой президентом 13 ноября.
Также на территорию Мальдив запрещено ввозить алкоголь. Известная российская балерина Анастасия Волочкова ранее рассказала, как справляется с этим запретом. Она пояснила, что всё спиртное забирают прямо на границе и хранят в сейфе, из которого туристы перед вылетом из страны могут его забрать.
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