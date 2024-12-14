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14 декабря, 18:46

Плюс два золота у России! Бородин и эстафетная четвёрка стали первыми на чемпионате мира

Российские пловцы стали чемпионами мира в смешанной комбинированной эстафете

Илья Бородин. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Илья Бородин. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Будапеште. Также сборная России завоевала золото в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100.

В финале Бородин финишировал с временем 3 минуты 56,83 секунды. Второе место занял американец Карсон Фостер, отставший на 0,62 секунды, а третьим стал итальянец Альберто Раццетти с отставанием в 2 секунды.

В смешанной эстафете 4x100 метров комплексным плаванием на короткой воде Россию представляли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Клепикова, которые показали результат 3:30,47. Второе место заняли спортсмены из США (+0,08), а третьими стали представители Канады (+1,50)

Путин поздравил российских пловцов с золотом на чемпионате мира в Будапеште
Путин поздравил российских пловцов с золотом на чемпионате мира в Будапеште

Таким образом в активе российской команды на этом турнире уже пять золотых медалей, к четырём из которых приложил руку 18-летний Мирон Лифинцев. Также спорстмены из РФ завоевали три серебра.

Александра Мышляева
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