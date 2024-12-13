18-летний российский пловец выиграл третье золото на чемпионате мира и установил рекорд

Российский пловец Мирон Лифинцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по плаванию в короткой воде (25) в Будапеште. 18-летний спортсмен оказался самым быстрым на дистанции 50 метров на спине.

Результат Лифинцева — 22,47 секунды, это новый мировой рекорд среди юниоров. Вторым стал Айзек Купер из Австралии (22,49), третьим — ирландский атлет Шейн Райан (22,56). Ещё один россиянин Павел Самусенко занял шестое место.