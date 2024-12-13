18-летний российский пловец выиграл третье золото на чемпионате мира и установил рекорд
Пловец Мирон Лифинцев стал трёхкратным чемпионом мира по плаванию в 18 лет
Мирон Лифинцев. Обложка © ТАСС /
Российский пловец Мирон Лифинцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по плаванию в короткой воде (25) в Будапеште. 18-летний спортсмен оказался самым быстрым на дистанции 50 метров на спине.
Результат Лифинцева — 22,47 секунды, это новый мировой рекорд среди юниоров. Вторым стал Айзек Купер из Австралии (22,49), третьим — ирландский атлет Шейн Райан (22,56). Ещё один россиянин Павел Самусенко занял шестое место.
Также 13 декабря второе серебро на ЧМ завоевал Кирилл Пригода. Он стал вторым на дистанции 200 метров брассом (2.01,55), уступив только испанцу Карлесу Коль-Марти (2.01,55). На третьем месте расположился японец Ямато Фукасава (2.02,01). В шаге от медали остановился ещё один россиянин Александр Жигалов (2.02,12), восьмым приплыл белорус Илья Шиманович (2.03,49).
Напомним, ранее Лифинцев победил на дистанции 100 метров на спине, а сборная России (Лифинцев, Пригода, Арина Суркова, Дарья Трофимова) стала первой в комбинированной эстафете 4 по 50. Всего в чемпионате в нейтральном статусе участвуют 27 российских пловцов. Их допустили до состязаний с рядом ограничений, а их рекордные результаты не афишируются за рубежом по указке организаторов.