В Сети появилось видео с места гибели 12 человек в грузинском ресторане

В Сети появилось видео, снятое на месте трагедии на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, где в одном из ресторанов индийской кухни погибли 12 человек.

Видео с места трагедии. Видео © Telegram / Николай Левшиц - channel in Georgia / Грузия

На кадрах видны автомобили полиции, которые работают на месте инцидента. Видео было опубликовано волонтёром Николаем Левшицем в его телеграм-канале.