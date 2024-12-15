В Сети появилось видео с места гибели 12 человек в грузинском ресторане
В Сети появилось видео, снятое на месте трагедии на грузинском горнолыжном курорте Гудаури, где в одном из ресторанов индийской кухни погибли 12 человек.
Видео с места трагедии. Видео © Telegram / Николай Левшиц - channel in Georgia / Грузия
На кадрах видны автомобили полиции, которые работают на месте инцидента. Видео было опубликовано волонтёром Николаем Левшицем в его телеграм-канале.
Среди умерших было 11 иностранцев и один местный. На телах умерших не обнаружено следов насилия. Внутри помещения был работающий генератор, который подключили после отключения электричества. Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Точную причину смерти поможет установить экспертиза.
Telegram / Николай Левшиц - channel in Georgia / Грузия