Правительство Украины помогает международным инвестиционным фондам выкупить основные активы страны, пишет немецкая газета Junge Welt.

«Правительство Украины, по всей видимости, работает над тем, чтобы передать оставшиеся фрагменты экономики западным инвесторам», — сказано в материале.

Основная угроза повисла над сырьевыми украинскими компаниями из-за возможной конфискации активов. Автор пишет, что подобные действия могут привести к падению цен на них и возможности выкупа западными фондами. Перспективы для потенциальных инвесторов взять активы по бросовым ценам открывается после резкого падения их стоимости на фоне конфискации.