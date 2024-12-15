Кабмин Украины начал распродажу активов страны западным фондам
Junge Welt: Правительство Украины продает основные активы западным фондам
Правительство Украины помогает международным инвестиционным фондам выкупить основные активы страны, пишет немецкая газета Junge Welt.
«Правительство Украины, по всей видимости, работает над тем, чтобы передать оставшиеся фрагменты экономики западным инвесторам», — сказано в материале.
Основная угроза повисла над сырьевыми украинскими компаниями из-за возможной конфискации активов. Автор пишет, что подобные действия могут привести к падению цен на них и возможности выкупа западными фондами. Перспективы для потенциальных инвесторов взять активы по бросовым ценам открывается после резкого падения их стоимости на фоне конфискации.
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