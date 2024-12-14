Военнослужащие ВСУ массово бегут с фронта и отказываются выполнять приказы командования. Об этом рассказал в соцсети украинский журналист Владимир Бойко со ссылкой на заместителя командира батальона. Тот признался, что из 90 бойцов, отправленных в качестве подкрепления в Курахово, доехало только трое.

«Перебросили в этот батальон для усиления пехотную роту из-под Херсона – так из 90 человек до Курахово доехало трое, остальные разбежались по дороге. И такая ситуация – повсеместно», — рассказал военный журналисту.

По его признанию, в Курахово «на позициях никого нет», украинские солдаты предпочитают прятаться и дезертировать при виде российских войск. Замкомандира ВСУ добавил, что на украинские позиции даже заезжал танк ВС РФ и простоял там 10 минут, но никто по нему не произвёл ни одного выстрела. Российские военнослужащие фактически занимают уже пустые позиции ВСУ, не встречая сопротивления, возмутился собеседник автора публикации.