«На позициях никого нет»: На Украине предрекли развал армии в 2025 году
Украинский журналист Бойко уверен, что украинская армия разбежится в 2025 году
Военнослужащие ВСУ массово бегут с фронта и отказываются выполнять приказы командования. Об этом рассказал в соцсети украинский журналист Владимир Бойко со ссылкой на заместителя командира батальона. Тот признался, что из 90 бойцов, отправленных в качестве подкрепления в Курахово, доехало только трое.
«Перебросили в этот батальон для усиления пехотную роту из-под Херсона – так из 90 человек до Курахово доехало трое, остальные разбежались по дороге. И такая ситуация – повсеместно», — рассказал военный журналисту.
По его признанию, в Курахово «на позициях никого нет», украинские солдаты предпочитают прятаться и дезертировать при виде российских войск. Замкомандира ВСУ добавил, что на украинские позиции даже заезжал танк ВС РФ и простоял там 10 минут, но никто по нему не произвёл ни одного выстрела. Российские военнослужащие фактически занимают уже пустые позиции ВСУ, не встречая сопротивления, возмутился собеседник автора публикации.
По данным Бойко, только за ноябрь этого года заведено 19 тысяч новых уголовных дел по факту дезертирства. Журналист уверен, что такими темпами к весне 2025 года украинская «армия просто разбежится».
Ранее председатель стало известно, что российский флаг подняли над зданием городского совета в западной части города Курахово в ДНР. Также Life.ru сообщал, что группировка ВСУ, укрывшаяся на территории Кураховской ТЭС в ДНР, фактически оказалась заблокирована нашими войсками. В Киеве тем временем списали подразделение со счетов.
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