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Регион
15 декабря, 02:54

Киев признал, что сбитый у Херсона лётчик использовал иностранное вооружение

Киев признал, что сбитый у Херсона пилот использовал иностранное вооружение. Об этом сказано в телеграм-канале Воздушных сил Украины.

«Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», — говорится в записи.

Сбитый лётчик числился в 299-й бригаде тактической авиации. При этом в Воздушных силах не раскрыли модель самолёта и конкретный вид применяемого вооружения.

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Напомним, украинский самолёт тактической авиации российские силы ПВО сбили севернее Херсона. Оба пилота были уничтожены.

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Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Артур Лапсаков
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