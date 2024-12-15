Киев признал, что сбитый у Херсона лётчик использовал иностранное вооружение

Киев признал, что сбитый у Херсона пилот использовал иностранное вооружение. Об этом сказано в телеграм-канале Воздушных сил Украины.

«Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», — говорится в записи.