Киев признал, что сбитый у Херсона лётчик использовал иностранное вооружение
Киев признал, что сбитый у Херсона пилот использовал иностранное вооружение. Об этом сказано в телеграм-канале Воздушных сил Украины.
«Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», — говорится в записи.
Сбитый лётчик числился в 299-й бригаде тактической авиации. При этом в Воздушных силах не раскрыли модель самолёта и конкретный вид применяемого вооружения.
Напомним, украинский самолёт тактической авиации российские силы ПВО сбили севернее Херсона. Оба пилота были уничтожены.
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