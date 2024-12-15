Специальная военная операция (СВО)
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Регион
15 декабря, 05:54

«Если бы повёл себя правильно»: Генерал осудил малодушие Януковича в 2013 году

Бордюжа: Янукович в 2013 году мог предотвратить СВО, применив силу

Украинский конфликт можно было предотвратить ещё в 2013 году, если бы президент Незалежной Виктор Янукович согласился применить силу. Эти действия смогли бы исключить возможность начала спецоперации, заявил генерал-полковник Николай Бордюжа, который тогда занимал пост генсека ОДКБ.

«Если бы Янукович повёл себя правильно, и, может быть, где-то применил силу и предотвратил этот «майдан», то возможно, Украина развивалась вне кризиса, а более эволюционным путём. Именно изменения, которые они хотели провести, осуществлялись бы, я бы сказал, мирным путём», — сказал Бордюжа.

Он утверждает, что тогда все решения Украины шли вразрез с мнением российского руководства, однако не совершай они ошибок — спецоперации бы не было.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valeriya Anufriyeva

Николай Рюмин
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