Украинский конфликт можно было предотвратить ещё в 2013 году, если бы президент Незалежной Виктор Янукович согласился применить силу. Эти действия смогли бы исключить возможность начала спецоперации, заявил генерал-полковник Николай Бордюжа, который тогда занимал пост генсека ОДКБ.

«Если бы Янукович повёл себя правильно, и, может быть, где-то применил силу и предотвратил этот «майдан», то возможно, Украина развивалась вне кризиса, а более эволюционным путём. Именно изменения, которые они хотели провести, осуществлялись бы, я бы сказал, мирным путём», — сказал Бордюжа.

Он утверждает, что тогда все решения Украины шли вразрез с мнением российского руководства, однако не совершай они ошибок — спецоперации бы не было.