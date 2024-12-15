«Нам очень повезло»: Российский танк ушёл от роя украинских дронов-камикадзе

На Краснолиманском направлении рой дронов-камикадзе киевского режима обрушился на танк группировки ВС РФ «Запад». Командир экипажа с позывным «Модный» рассказал журналистам, как им удалось выжить и спасти технику.

«Выезжали на прямую наводку, двигались по маршруту строго. Доехали до сил ВСУ, произвели девять выстрелов из танка. Первый раз увидел, что такое рой, рой дронов-камикадзе, я имею в виду. По нам ударили 13 дронов... Нам очень повезло, что у нас была резина – мангал, обшитый резиной, также был РЭБ», — приводит его слова агентство РИА «Новости».

Военный отметил, что вражеский миномёт практически сразу уничтожил станцию РЭБ, поэтому помощи от неё не поступало. Один польский миномёт попал в заднюю часть машины, вызвав горение. Тогда бойцам поступил приказ отступать. Прибыв на точку дислокации танк был потушен, а солдаты оказались в безопасности.