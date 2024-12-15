В Петербурге хитрая малышка стащила таблетки у взрослых и попала в больницу
В Петербурге полуторагодовалая девочка попала в больницу, наглотавшись таблеток
В Петербурге хитрая малышка стащила таблетки у взрослых и попала в больницу. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
Из детской больницы Санкт-Петербурга в полицию поступило обращение от медиков. Врачи рассказали, что к ним поступила полуторагодовалая девочка, которая по недосмотру взрослых наглоталась таблеток. Малышка находится в состоянии средней степени тяжести.
Телеканал «Санкт-Петербург» уточняет, что ЧП произошло в минувшую субботу, 14 декабря. В больнице у ребёнка диагностировали отравление нестероидными противовоспалительными средствами. Девочку положили в хирургическое отделение. Известно, что она съела две таблетки «Нимесулида».
Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге трёхлетний ребёнок-инвалид чуть не умер после падения с кровати. В процессе игры со старшей сестрой он упал со второго яруса кровати из-за недосмотра родителей. Мальчик в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.