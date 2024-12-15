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15 декабря, 08:06

В Петербурге хитрая малышка стащила таблетки у взрослых и попала в больницу

В Петербурге полуторагодовалая девочка попала в больницу, наглотавшись таблеток

В Петербурге хитрая малышка стащила таблетки у взрослых и попала в больницу. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

В Петербурге хитрая малышка стащила таблетки у взрослых и попала в больницу. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Из детской больницы Санкт-Петербурга в полицию поступило обращение от медиков. Врачи рассказали, что к ним поступила полуторагодовалая девочка, которая по недосмотру взрослых наглоталась таблеток. Малышка находится в состоянии средней степени тяжести.

Телеканал «Санкт-Петербург» уточняет, что ЧП произошло в минувшую субботу, 14 декабря. В больнице у ребёнка диагностировали отравление нестероидными противовоспалительными средствами. Девочку положили в хирургическое отделение. Известно, что она съела две таблетки «Нимесулида».

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Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге трёхлетний ребёнок-инвалид чуть не умер после падения с кровати. В процессе игры со старшей сестрой он упал со второго яруса кровати из-за недосмотра родителей. Мальчик в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Борис Эльфанд
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