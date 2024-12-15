В Петербурге хитрая малышка стащила таблетки у взрослых и попала в больницу

Из детской больницы Санкт-Петербурга в полицию поступило обращение от медиков. Врачи рассказали, что к ним поступила полуторагодовалая девочка, которая по недосмотру взрослых наглоталась таблеток. Малышка находится в состоянии средней степени тяжести.

Телеканал «Санкт-Петербург» уточняет, что ЧП произошло в минувшую субботу, 14 декабря. В больнице у ребёнка диагностировали отравление нестероидными противовоспалительными средствами. Девочку положили в хирургическое отделение. Известно, что она съела две таблетки «Нимесулида».