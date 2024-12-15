Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары по России и ракету «Орешник»
Запуск ракеты. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не говорил с директором ЦРУ Уильямом Бернсом на тему атак западными ракетами киевским режимом по территории РФ и ответного удара баллистической ракетой «Орешник». Об этом лидер СВР рассказал РИА «Новости».
«Нет, не общался», — сказал Нарышкин.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщили, что руководство НАТО опасается возможного решительного ответа Москвы на агрессию. Там добавили, что тревога в Североатлантическом альянсе серьёзно выросла после боевого испытания новейшей российской баллистической ракеты «Орешник».