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Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

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Регион
15 декабря, 08:02

Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары по России и ракету «Орешник»

Запуск ракеты. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Запуск ракеты. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не говорил с директором ЦРУ Уильямом Бернсом на тему атак западными ракетами киевским режимом по территории РФ и ответного удара баллистической ракетой «Орешник». Об этом лидер СВР рассказал РИА «Новости».

«Нет, не общался», — сказал Нарышкин.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщили, что руководство НАТО опасается возможного решительного ответа Москвы на агрессию. Там добавили, что тревога в Североатлантическом альянсе серьёзно выросла после боевого испытания новейшей российской баллистической ракеты «Орешник».

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Николай Рюмин
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