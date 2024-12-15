Нарышкин заявил, что не обсуждал с главой ЦРУ удары по России и ракету «Орешник»

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не говорил с директором ЦРУ Уильямом Бернсом на тему атак западными ракетами киевским режимом по территории РФ и ответного удара баллистической ракетой «Орешник». Об этом лидер СВР рассказал РИА «Новости».