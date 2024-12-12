СВР: В НАТО после применения «Орешника» опасаются ответа Москвы на агрессию

Руководство НАТО опасается возможного решительного ответа Москвы на агрессию. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР). Там уточнили, что обеспокоенность в Североатлантическом альянсе серьёзно выросло после боевого испытания новейшей российской баллистической ракеты «Орешник».

«В Брюсселе опасаются, что имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий», — пояснили в СВР.

Также в ведомстве указали, что наличие у Москвы неопровержимых доказательств агрессии Запада против РФ является для НАТО «крайне тревожным знаком». Кроме того, беспокойство в Брюсселе вызывают заявления представителей РФ о непосредственном участии США, Великобритании и Франции в конфликте на Украине через применение ВСУ западных дальнобойных вооружений для ударов по территории РФ. В НАТО осознают, что скрыть свою причастность к этому невозможно, отметили в СВР.