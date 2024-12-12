СВР: В НАТО после применения «Орешника» опасаются ответа Москвы на агрессию
Руководство НАТО опасается возможного решительного ответа Москвы на агрессию. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР). Там уточнили, что обеспокоенность в Североатлантическом альянсе серьёзно выросло после боевого испытания новейшей российской баллистической ракеты «Орешник».
«В Брюсселе опасаются, что имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий», — пояснили в СВР.
Также в ведомстве указали, что наличие у Москвы неопровержимых доказательств агрессии Запада против РФ является для НАТО «крайне тревожным знаком». Кроме того, беспокойство в Брюсселе вызывают заявления представителей РФ о непосредственном участии США, Великобритании и Франции в конфликте на Украине через применение ВСУ западных дальнобойных вооружений для ударов по территории РФ. В НАТО осознают, что скрыть свою причастность к этому невозможно, отметили в СВР.
Помимо того, указали в службе разведки, юристы альянса опасаются возможного решения Москвы инкриминировать им осуществление вооружённой агрессии против России. Обвинение с серьёзной доказательной базой с понимаем воспримут в странах глобального Юга, подчеркнули в СВР.
Напомним, что 21 ноября ВС России нанесли удар по объекту ОПК на Украине с помощью ракеты «Орешник» в ответ на применение ВСУ западных ракет. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это оружие является надёжным средством защиты территориальной целостности страны. Глава государства также подчеркнул, что у страны есть резервы таких ракет, готовых в любое время точно поразить цель. Также стало известно, что «Орешник» может уничтожать укреплённые объекты на глубине в 4 этажа.