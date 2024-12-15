Самолёт «Уральских авиалиний» из Москвы не смог сесть в Самарканде из-за снега

Самолёт «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Москва-Самарканд, сменил точку посадки и отправился на запасной аэродром в Ташкенте. Изменение связано с ухудшившимися погодными условиями — на страну обрушился сильный снегопад. Об этом сообщает пресс-служба АО «Uzbekistan Airports» в телеграм-канале.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями (видимость ниже нормы) в аэропорту Самарканд экипаж рейса U6-2771 авиакомпании Ural Airlines по маршруту Москва — Самарканд принял решение следовать на запасной аэродром в Ташкент», — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, на Самарканд обрушился сильный ливневый снег. Это не помешало самолёту успешно приземлиться в аэропорту столицы Узбекистана в 9:17 (7:17 по московскому времени) в штатном режиме. Сейчас экипаж ожидает улучшение погодных условий.