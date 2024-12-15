В Госдуме обсудят ужесточение наказания за продажу детям табака

На следующей неделе в Госдуме приступят к рассмотрению законопроектов, которые поспособствуют защите несовершеннолетних от потребления табачной и никотиносодержащей продукции. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«На следующей неделе рассмотрим законопроекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов. Они негативно влияют на здоровье, могут привести к серьёзным заболеваниям. Обсуждали с вами ранее эти инициативы, вы их поддержали», — подчеркнул Володин.

Примечательно, что на прошлой неделе Госдума приняла в I чтении законопроект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу несовершеннолетним табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции. А сам Володин предлагал повысить штрафы за продажу несовершеннолетним данной продукции, устройств для потребления никотиносодержащей продукции или сырья для их производства до 300 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц — до 700 тысяч рублей, а для юридических — до 2 миллионов рублей.