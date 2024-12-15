В Подмосковье ревнивец до смерти забил любимую гантелей и с горя попытался убить себя

Мужчина проломил гантелью череп возлюбленной из-за измены в Подмосковье. А когда та умерла, попытался свести счёты с жизнью, потому что не мог жить без неё.

По данным SHOT, между влюблёнными из подмосковного Серпухова произошла серьёзная ссора: 46-летний Сергей заподозрил свою 36-летнюю половинку в измене, разозлился, схватил гантель и начал ей настолько сильно избивать женщину, что она скончалась на месте от полученных травм и пробитого черепа.

Сергей увидел, что его женщина не дышит, вызвал экстренные службы и позвонил её 22-летнему сыну. От шока по телефону он с трудом выговаривал слова и всё время повторял, что любимая ему изменила. Он предлагал предоставить доказательства того, что она сходила налево. Пока скорая и полиция ехали, убийца попытался покончить с собой.

Вместе с сыном убитой приехал и наряд полиции, парню пришлось лезть в окно квартиры, чтобы открыть дверь. Внутри он увидел убитую мать, а рядом в луже крови её сожителя. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.