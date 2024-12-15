Джонни Депп вместе с русской избранницей откроет ювелирный магазин в Москве
Mash: Джонни Депп с возлюбленной Юлией Власовой планирует открыть бизнес в РФ
Джонни Депп с русской моделью Юлией Власовой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__iuliia
В Москве появится ювелирный магазин с элитными кольцами и колье из якутских камней. Спонсором выступает голливудский актёр Джонни Депп, а управлять бутиком будет его русская возлюбленная Юлия Власова, сообщает Mash.
На первичные расходы для открытия бизнеса Депп выделил Юлии 500 тысяч долларов. Девушка прошла обучение в Пражском университете и открыла бьюти-бизнес в Чехии. Недавно он был продан и россиянка предложила актёру работать в России, так как тут выгоднее. Сейчас предпринимательница проходит спецкурс в МГУ. Для начала она хочет организовать онлайн-магазин, а после построить бутик.
Напомним, в последнее время вокруг личной жизни Джонни Деппа разгорелись жаркие страсти. В центре внимания оказались две девушки: россиянка Юлия Власова и испанская модель Джесс Бордиу. Российская модель в ноябре перебралась в Москву, отметив, что российская столица привлекает её своей энергией и множеством возможностей для развития.