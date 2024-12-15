Джонни Депп вместе с русской избранницей откроет ювелирный магазин в Москве

В Москве появится ювелирный магазин с элитными кольцами и колье из якутских камней. Спонсором выступает голливудский актёр Джонни Депп, а управлять бутиком будет его русская возлюбленная Юлия Власова, сообщает Mash .

На первичные расходы для открытия бизнеса Депп выделил Юлии 500 тысяч долларов. Девушка прошла обучение в Пражском университете и открыла бьюти-бизнес в Чехии. Недавно он был продан и россиянка предложила актёру работать в России, так как тут выгоднее. Сейчас предпринимательница проходит спецкурс в МГУ. Для начала она хочет организовать онлайн-магазин, а после построить бутик.