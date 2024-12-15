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15 декабря, 09:15

Захарова раскритиковала слова посла Германии в РФ о мире на Украине

Захарова: Послу Ламбсдорффу следует призвать власти ФРГ к миру на Украине

Прежде чем давать заявления о необходимости установления мира на Украине, послу Германии в России Александру Ламбсдорфу следует озвучить данную мысль правительству собственной страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если кого-то послу Ламбсдорфу и надо призывать к миру, то, в первую очередь, правительство ФРГ. Во-вторую, руководство ЕС и НАТО, которые захлебнулись в агрессивной риторике и как ненормальные штампуют решения о направлении военной помощи Зеленскому. Можно было бы ещё призвать силы небесные, но не уверена, что покровительствующие Западу силы находятся над уровнем земли»,  написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова отметила роль ФРГ в украинском конфликте, которая не только способствовала развитию майданов, но также затем помогала с поставками оружия. Кроме того, дипломат заявила, что Зеленский вновь даёт заднюю и отказывается от рождественского перемирия.

«Переговоры о мире заблокировала украинская сторона под нажимом Британии и США. И за прошедшие с этого момента два года никто из натовцев/еэсовцев их не разблокировал», — добавила Захарова, напомнив, что ответственность за гибель невинных лежит на коллективном Западе, который бесконечно спонсирует зверства поставками вооружений.

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Ранее в Германии указали на прискорбное положение войск киевского режима. Там заявили, что новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен разрешить текущий конфликт, однако не предоставляет чётких шагов и инструкций своего плана. В это время ВСУ находятся на грани развала, а Зеленский полностью утратил легитимность и договороспособность с внешним миром.

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Мария Любицкая
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