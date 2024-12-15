Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 09:25

Российские силы лишили ВСУ более шести сотен самолётов с начала СВО

Армия России с начала СВО уничтожила 650 украинских самолётов

С начала проведения специальной военной операции на Украине наши бойцы уничтожили более шести сотен украинских самолётов. Такие данные привело Министерство обороны РФ на брифинге.

По подсчётам российского оборонного ведомства, с начала спецоперации Армия России лишила ВСУ 650 самолётов, 283 вертолётов, 37 809 БПЛА, 590 зенитных ракетных комплексов.

Украинские силы также обеднели на 19 797 танков и других боевых бронированных машин, а также на 1 501 боевых машин РСЗО и 19 644 орудия полевой артиллерии и миномётов.

«Нам очень повезло»: Российский танк ушёл от роя украинских дронов-камикадзе
«Нам очень повезло»: Российский танк ушёл от роя украинских дронов-камикадзе

Тем временем около 700 украинских военнослужащих оказались в окружении в районе Анновки, расположенной к югу от Курахова, после того как их командование восемь раз отклонило просьбы об отступлении. В числе окружённых — подразделение спецназа ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar