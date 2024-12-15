Российские силы лишили ВСУ более шести сотен самолётов с начала СВО

С начала проведения специальной военной операции на Украине наши бойцы уничтожили более шести сотен украинских самолётов. Такие данные привело Министерство обороны РФ на брифинге.

По подсчётам российского оборонного ведомства, с начала спецоперации Армия России лишила ВСУ 650 самолётов, 283 вертолётов, 37 809 БПЛА, 590 зенитных ракетных комплексов.

Украинские силы также обеднели на 19 797 танков и других боевых бронированных машин, а также на 1 501 боевых машин РСЗО и 19 644 орудия полевой артиллерии и миномётов.