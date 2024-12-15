ВСУ уступили позиции российским бойцам «Запада», понеся тяжёлые потери

Группировка войск «Запад» ВС РФ улучшила тактические позиции и нанесла поражение ВСУ — противник потерял свыше 550 человек личного состава бронемашину Iveco, а также два орудия Melara. Об этом проинформировали в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кутьковка, Двуречная, Загрызово, Лозовая, Боровая, Ковшаровка, Купянск, Глушковка Харьковской области и Серебрянского лесничества», — доложили в ведомстве.

Российские подразделения успешно отбили две контратаки украинских войск, в ходе боестолкновений противник потерял свыше 550 бойцов. Также ВСУ лишились БМП, двух БТР, девяти автомобилей, боевой бронемашины Iveco, двух 105-миллиметровых орудий Melara производства Италии, 155-миллиметровой САУ «Богдана», 152-миллиметровой САУ «Акация», трёх 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и одного британского артиллерийского орудия L-119. Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить склад с боеприпасами и станцию РЭБ «Анклав».