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Регион
15 декабря, 09:56

Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр»

За сутки потери ВСУ в зоне группировки «Центр» составили до 280 военных

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли до 280 военнослужащих, два танка и два американские боевые машины пехоты Bradley в зоне российской группировки войск «Центр». Кроме того, ВС РФ отразили 10 контратак противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Дзержинск, Андреевка и Шевченко ДНР», — поделились в ведомстве.

За сутки украинская сторона также потеряла три пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30, а также 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119.

«Удары возмездия» настигли три замаскированных опорника ВСУ с диверсантами под Курском
«Удары возмездия» настигли три замаскированных опорника ВСУ с диверсантами под Курском

Ранее Армия России за сутки уничтожила сотни бойцов ВСУ под Курском и пленила трёх. Российские военные уничтожили свыше 200 бойцов ВСУ в курском приграничье, также подбили танк, американскую БМП Bradley, миномёт. Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 40460 военнослужащих.

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Shutterstock / FOTODOM / MoreThanPicture

Алена Пенчугина
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