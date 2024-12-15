За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли до 280 военнослужащих, два танка и два американские боевые машины пехоты Bradley в зоне российской группировки войск «Центр». Кроме того, ВС РФ отразили 10 контратак противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Дзержинск, Андреевка и Шевченко ДНР», — поделились в ведомстве.

За сутки украинская сторона также потеряла три пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30, а также 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119.