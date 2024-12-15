МВД и ФСБ раскрыли хищение более 130 млн рублей в WorldSkills Russia

Бывшему руководству АНО «Агентства развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) вынесли обвинение в хищении более 130 млн рублей бюджетных средств, которые выделялись в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщил генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко, начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

«В мае текущего года МВД во взаимодействии с ФСБ задокументировано хищение бюджетных средств на сумму более 130 миллионов рублей, выделенных автономной некоммерческой организации WorldSkills Russia в рамках нацпроекта «Демография», — приводит ТАСС его слова.

Курносенко подчеркнул, что уголовная ответственность грозит административному директору WorldSkills Russia, а также директору дивизиона Агентства стратегических инициатив. Роберт Уразов и Данир Мухаметзянов были арестованы.