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Регион
15 декабря, 10:11

МВД и ФСБ раскрыли хищение более 130 млн рублей в WorldSkills Russia

МВД: Экс-руководство WorldSkills Russia обвинили в хищении более 130 млн рублей

Бывшему руководству АНО «Агентства развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) вынесли обвинение в хищении более 130 млн рублей бюджетных средств, которые выделялись в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщил генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко, начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

«В мае текущего года МВД во взаимодействии с ФСБ задокументировано хищение бюджетных средств на сумму более 130 миллионов рублей, выделенных автономной некоммерческой организации WorldSkills Russia в рамках нацпроекта «Демография», — приводит ТАСС его слова.

Курносенко подчеркнул, что уголовная ответственность грозит административному директору WorldSkills Russia, а также директору дивизиона Агентства стратегических инициатив. Роберт Уразов и Данир Мухаметзянов были арестованы.

За хищения арестован экс-замглавы «Корпорации развития Курской области»
За хищения арестован экс-замглавы «Корпорации развития Курской области»

Ранее стали известны приговоры для бывшего заместителя гендиректора ООО «Атлас» Дмитрия Пипко и бывшего генерального директора ООО «М-Строй» Андрея Епифанцева. Они получили семь лет и три года лишения свободы соответственно за присвоение средств выделенных на выполнение государственного контракта на сооружение секретных подземных бункеров для Минобороны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Мария Любицкая
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