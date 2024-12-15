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Регион
15 декабря, 10:54

Путин заявил, что власти займутся проблемами ветеранов СВО с инвалидностью

Российские власти будут работать над решением проблем ветеранов спецоперации с инвалидностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими военнослужащими и членами их семей в Кремле.

Владимир Путин о помощи государства ветеранам СВО с инвалидностью. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Куда ни приеду, как не общаюсь с военными, ребята на колясках сидят, спрашиваю: «Есть вопросы? — Нет, никак нет!» Потом начинаешь выяснять — есть проблемы, оказывается, немало. Ну ладно, позанимаемся»,пообещал президент.

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Ранее Владимир Путин подчеркнул важность роли ветеранов СВО в общественной жизни России. Президент отметил, что прошедшие спецоперацию бойцы наделены чувством справедливости и приверженны своим принципам, а люди это видят.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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