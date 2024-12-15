Путин заявил, что власти займутся проблемами ветеранов СВО с инвалидностью

Российские власти будут работать над решением проблем ветеранов спецоперации с инвалидностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими военнослужащими и членами их семей в Кремле.

Владимир Путин о помощи государства ветеранам СВО с инвалидностью. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Куда ни приеду, как не общаюсь с военными, ребята на колясках сидят, спрашиваю: «Есть вопросы? — Нет, никак нет!» Потом начинаешь выяснять — есть проблемы, оказывается, немало. Ну ладно, позанимаемся», — пообещал президент.