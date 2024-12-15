Путин заявил, что власти займутся проблемами ветеранов СВО с инвалидностью
Российские власти будут работать над решением проблем ветеранов спецоперации с инвалидностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с российскими военнослужащими и членами их семей в Кремле.
Владимир Путин о помощи государства ветеранам СВО с инвалидностью. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Куда ни приеду, как не общаюсь с военными, ребята на колясках сидят, спрашиваю: «Есть вопросы? — Нет, никак нет!» Потом начинаешь выяснять — есть проблемы, оказывается, немало. Ну ладно, позанимаемся», — пообещал президент.
Ранее Владимир Путин подчеркнул важность роли ветеранов СВО в общественной жизни России. Президент отметил, что прошедшие спецоперацию бойцы наделены чувством справедливости и приверженны своим принципам, а люди это видят.
Life.ru