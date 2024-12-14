Путин: Россия нуждается в опыте ветеранов СВО

Ветераны спецоперации на Украине должны участвовать в жизни страны, заявил президент РФ Владимир Путин на XXII съезде «Единой России» в Национальном центре «Россия». Глава государства подчеркнул, что ветераны СВО обладают чувством справедливости и принципиальностью, и люди видят это.

«Эти люди не только принципиальны, но и справедливы, и их неоценимый опыт должен быть востребован в различных сферах жизни нашей страны», — подчеркнул Путин.