Путин: Россия нуждается в опыте ветеранов СВО
Ветераны спецоперации на Украине должны участвовать в жизни страны, заявил президент РФ Владимир Путин на XXII съезде «Единой России» в Национальном центре «Россия». Глава государства подчеркнул, что ветераны СВО обладают чувством справедливости и принципиальностью, и люди видят это.
«Эти люди не только принципиальны, но и справедливы, и их неоценимый опыт должен быть востребован в различных сферах жизни нашей страны», — подчеркнул Путин.
Также Путин отметил опыт и знания ветеранов СВО, которые пригодятся в решении важных для государства задач, в том числе улучшении правовой системы страны и развитии гражданского общества.
Также во время съезда Путин заявил, что каждому россиянину знаком принцип «своих не бросаем». Сейчас все регионы и муниципалитеты оказывают помощь ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям, а также жителям Курской области. Кроме того, лидер России рассказал, что ознакомился с вопросами от граждан на прямую линию. Путин заявил, что в стране уже многое сделано, но проблем ещё «вагон и маленькая тележка».
Life.ru