Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 13:11

Путин: Россия нуждается в опыте ветеранов СВО

Ветераны спецоперации на Украине должны участвовать в жизни страны, заявил президент РФ Владимир Путин на XXII съезде «Единой России» в Национальном центре «Россия». Глава государства подчеркнул, что ветераны СВО обладают чувством справедливости и принципиальностью, и люди видят это.

«Эти люди не только принципиальны, но и справедливы, и их неоценимый опыт должен быть востребован в различных сферах жизни нашей страны», подчеркнул Путин.

Также Путин отметил опыт и знания ветеранов СВО, которые пригодятся в решении важных для государства задач, в том числе улучшении правовой системы страны и развитии гражданского общества.

Также во время съезда Путин заявил, что каждому россиянину знаком принцип «своих не бросаем». Сейчас все регионы и муниципалитеты оказывают помощь ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям, а также жителям Курской области. Кроме того, лидер России рассказал, что ознакомился с вопросами от граждан на прямую линию. Путин заявил, что в стране уже многое сделано, но проблем ещё «вагон и маленькая тележка».

Путин: В самом названии партии «Единая Россия» отражена суть нашего курса
Путин: В самом названии партии «Единая Россия» отражена суть нашего курса
Обложка ©

Life.ru

Полина Никифорова
  • Новости
  • Другие новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar