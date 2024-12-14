Диалог с людьми и достижение целей: Политолог назвал главные акценты речи Путина на съезде ЕР

Сегодня президент России Владимир Путин принял участие в заседании XXII съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». Gрезидент обозначил перед партией важную задачу: обеспечить всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также интеграцию в политическую систему и общество тех, кто вернулся с фронта. Об этом в разговоре с Life.ru заявил политолог, первый зампред председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Также Путин поставил задачу достичь национальных целей, стоящих перед страной, и сохранить набранный темп развития страны, который есть сейчас.

«Дело в том, что впереди, безусловно, много перед страной стоит вызовов и здесь партия должна вместе со всей страной участвовать в этом, как и участвовала ранее. Отдельно президент отметил, что во главу угла ставится мнение людей и необходимо обеспечить при помощи и партийных, и первичных организаций, и участия всех членов партии достижения, связанные с прямым диалогом с людьми. Поэтому он в очередной раз подчеркнул, что самое главное — это не численные показатели, не количественные показатели достижения тех или иных целей, реализации тех или иных нацпроектов, а то, что об этом думают люди», — отметил Асафов.

Собеседник Life.ru добавил, что президент несколько раз сказал о диалоге, и это представляется самым важным для партии — общаться с людьми, поскольку ЕРявляется тем самым драйвером изменений в стране в направлении развития.