Появилось видео первого в истории торнадо, обрушившегося на Сан-Франциско

Сильный ураган опрокинул автомобили, повалил деревья и обрушил линии электропередачи в городе Сан-Франциско американского штата Калифорния. Об этом сообщает CNN.

На Калифорнию обрушился мощный ураган. Видео © X / disastersandi, reedtimmerusa, wadelevien, circulanamidia

На опубликованных в Сети очевидцами видеороликах можно увидеть перемещающиеся в городской черте вихри, ломающие деревья. Есть и кадры с последствиями ненастья, где показаны перевёрнутые машины и усыпанные обломками деревьев участки дорог, а также опасно накренившиеся над проезжей частью столбы линии электропередачи.

Телеканал со ссылкой на метеорологов пишет, что в пике порывы ветра разгонялись до скорости 130 км/ч. Отмечается, что это первый раз в истории, когда предупреждение о торнадо было объявлено в Сан-Франциско. Впрочем, национальная метеорологическая служба утверждает, что не фиксировала признаков торнадо, а ущерб нанесло прямое воздействие ветра.

Полиция штата сообщает о нескольких сброшенных ветром с дороги транспортных средствах. Информации о погибших нет, но несколько человек получили травмы разной степени тяжести.