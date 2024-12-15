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15 декабря, 12:54

Путин вручит госнаграды победителям и призёрам Паралимпиады-2024

Путин 16 декабря вручит награды победителям и призёрам Паралимпийских летних игр

Встреча президента России Владимира Путина с победителями и призёрами Паралимпийских летних игр состоится в понедельник,16 декабря. Глава государства вручит спортсменам государственные награды, сообщает пресс-служба Кремля.

«16 декабря Путин встретится с российскими спортсменами – победителями и призёрами XVII Паралимпийских летних игр в Париже и вручит им государственные награды», — говорится в сообщении.

XVII Паралимпийские летние игры прошли с 28 августа по 8 сентября этого года. Российские спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. Это позволило РФ занять восьмое место в неофициальном медальном зачёте. Всего в Играх принимала участие 171 страна.

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Ранее трёхкратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Андрей Вдовин рассказал, что организаторы Игр в Париже решили не дарить российским спортсменам традиционные подарки. По его словам, спортсмены сперва расстроились, а потом пришли к выводу, что завоёванные медали гораздо ценнее призов.

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Shutterstock / FOTODOM / kovop

Мария Любицкая
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