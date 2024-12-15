Тиктокерше Даше Дошик грозит проверка за схему с налоговыми выплатами

Певице и блогеру Даше Дошик (настоящее имя Дарья Перова) грозит проверка по факту обхода налогового законодательства России. Выяснилось, что выступления девушки организуют через ассистентку с низкой ставкой по отчислениям, сообщает Mash .

Сама Даша родом из Казахстана, а дела в России она ведёт через помощницу. Дошик же в налоговой так и не зарегистрирована, хотя концерты даёт пачками. По мнению общественных деятелей, вместо положенных 30% налогов павица платит всего 6% за миллионные концерты. Эксперт отметил, что за подобные схемы тиктокершу может ждать административное наказание, а если сумма неуплаты превысит 2,7 миллиона — уголовная.