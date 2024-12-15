Ударная группа ВМС США с авианосцем прибыла на Ближний Восток
США развернули на Ближнем Востоке ударную группу ВМС с авианосцем Harry Truman
Авианосец «Гарри Трумэн» на якоре. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gail Heaton
Авианосная ударная группа ВМС Штатов с атомным авианосцем Harry Truman прибыла на Ближний Восток. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ), к зоне ответственности которого относится регион вместе с Центральной Азией и Восточной Африкой.
«14 декабря авианосная ударная группа USS Harry Truman вошла в зону ответственности СЕНТКОМ», — пишет пресс-служба управления в соцсети X.
Вместе с «Гарри Трумэном» на Ближний Восток прибыла эскадра эсминцев, американский ракетный крейсер класса «Тикондерога» (Ticonderoga) и два ракетных эсминца класса «Арли Бёрк» (Arleigh Burke). В СЕНТКОМ объяснили появление крупной морской группировки обеспечением стабильности и безопасности в регионе.
Забавная ситуация с одним из кораблей американского ВМС произошла в прошлом месяце, когда новейшая атомная подлодка USS Virginia оказалась обездвижена из-за рыболовной сети. Всё произошло к северо-востоку от норвежской деревни Соммарёй — винт подводной лодки запутался в неводе рыбаков. Машина была вынуждена остановиться из-за нарушенной работы лопастей. Вызволить улов из сети получилось только с помощью береговой охраны.