Ударная группа ВМС США с авианосцем прибыла на Ближний Восток

Авианосная ударная группа ВМС Штатов с атомным авианосцем Harry Truman прибыла на Ближний Восток. Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ), к зоне ответственности которого относится регион вместе с Центральной Азией и Восточной Африкой.

«14 декабря авианосная ударная группа USS Harry Truman вошла в зону ответственности СЕНТКОМ», — пишет пресс-служба управления в соцсети X.

Вместе с «Гарри Трумэном» на Ближний Восток прибыла эскадра эсминцев, американский ракетный крейсер класса «Тикондерога» (Ticonderoga) и два ракетных эсминца класса «Арли Бёрк» (Arleigh Burke). В СЕНТКОМ объяснили появление крупной морской группировки обеспечением стабильности и безопасности в регионе.