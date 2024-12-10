Израиль уничтожил все корабли ВМС Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала все корабли Военно-морских сил Сирии. Об этом сообщает газета The Times of Israel, ссылаясь на свои источники.

Ранее Израиль нанес авиаудар по порту и военной инфраструктуре в провинции Латакия, где расположены, в том числе, российские военные базы. А ранее в СМИ появилась информация, что израильские танки находятся в 20 км от Дамаска. При этом ЦАХАЛ официально опроверг эту информацию.