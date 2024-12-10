Израиль уничтожил все корабли ВМС Сирии
Times of Israel: Израиль уничтожил все корабли Военно-морских сил Сирии
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала все корабли Военно-морских сил Сирии. Об этом сообщает газета The Times of Israel, ссылаясь на свои источники.
Издание отмечает, что несколько судов сирийских ВМС, оснащенных ракетами класса «море — море», были уничтожены.
Ранее Израиль нанес авиаудар по порту и военной инфраструктуре в провинции Латакия, где расположены, в том числе, российские военные базы. А ранее в СМИ появилась информация, что израильские танки находятся в 20 км от Дамаска. При этом ЦАХАЛ официально опроверг эту информацию.
Kandinsky 3.1 / Life.ru