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Регион
10 декабря, 13:56

Израиль уничтожил все корабли ВМС Сирии

Times of Israel: Израиль уничтожил все корабли Военно-морских сил Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала все корабли Военно-морских сил Сирии. Об этом сообщает газета The Times of Israel, ссылаясь на свои источники.

Издание отмечает, что несколько судов сирийских ВМС, оснащенных ракетами класса «море — море», были уничтожены.

Израильская армия совершила массированный авианалёт на Сирию
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Ранее Израиль нанес авиаудар по порту и военной инфраструктуре в провинции Латакия, где расположены, в том числе, российские военные базы. А ранее в СМИ появилась информация, что израильские танки находятся в 20 км от Дамаска. При этом ЦАХАЛ официально опроверг эту информацию.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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