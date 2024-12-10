Израильские танки заметили в 20 км от столицы Сирии

Танки Армии Израиля заметили примерно в 20 км от столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, техника выдвинулась из буферной зоны, в которую Израиль перебросил войска ранее, и дислоцировались возле населённого пункта Катана, как раз в 21 км от Дамаска. В ЦАХАЛ пока никак не прокомментировали эти сообщения.