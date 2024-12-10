Израильские танки заметили в 20 км от столицы Сирии
Al Mayadeen: Израильские танки находятся в 20 км от Дамаска
Танки Армии Израиля заметили примерно в 20 км от столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
По его данным, техника выдвинулась из буферной зоны, в которую Израиль перебросил войска ранее, и дислоцировались возле населённого пункта Катана, как раз в 21 км от Дамаска. В ЦАХАЛ пока никак не прокомментировали эти сообщения.
Напомним, ранее из-за продвижения оппозиционных сил лидер Сирийской Арабской Республики Башар Асад согласился покинуть должность и выехал из страны. Ему и его семье было предоставлено убежище в Москве по личному указанию Владимира Путина. После этого Израиль впервые за 50 лет зашёл на территорию Сирии за пределами Голан, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты, находившиеся под контролем Сирии до 1967 года, навсегда останутся составной частью еврейского государства.
ТАСС / АР / Matias Delacroix