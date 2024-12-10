Иран осудил действия Израиля в Сирии и требует немедленных мер от ООН

Иран требует от Совета Безопасности ООН срочного вмешательства для прекращения израильской оккупации сирийских территорий. Официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи осудил действия ЦАХАЛ, которая, по его словам, нарушает суверенитет САР на фоне политической нестабильности в стране.

В своём заявлении Багаи подчеркнул, что вторжение израильских войск в соседнюю республику является грубым нарушением международных норм и Устава ООН. Он отметил, что в данный момент сирийский народ переживает кризис, связанный с внутренними изменениями, и добавил, что продолжение внешней агрессии только усугубляет ситуацию.