Иран осудил действия Израиля в Сирии и требует немедленных мер от ООН
Глава МИД Ирана Багаи осудил вторжение Израиля в Сирию и призвал ООН к действию
Иран требует от Совета Безопасности ООН срочного вмешательства для прекращения израильской оккупации сирийских территорий. Официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи осудил действия ЦАХАЛ, которая, по его словам, нарушает суверенитет САР на фоне политической нестабильности в стране.
В своём заявлении Багаи подчеркнул, что вторжение израильских войск в соседнюю республику является грубым нарушением международных норм и Устава ООН. Он отметил, что в данный момент сирийский народ переживает кризис, связанный с внутренними изменениями, и добавил, что продолжение внешней агрессии только усугубляет ситуацию.
Также дипломат призвал международное сообщество принять немедленные меры, направленные на прекращение насилия и привлечение Израиля к ответственности за оккупацию.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты, находившиеся под контролем Сирии до 1967 года, навсегда останутся составной частью еврейского государства. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган настоял на сохранении территориальной целостности САР.
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